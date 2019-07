La herencia que dejó Kajide para la pequeña Turna desató la furia de Cengiz al no poder obtenerla. Cengiz se desquita con Turna y termina internada por los golpes que recibió, Sule se da cuenta que a Cengiz no le importa su familia, ya no quiere estar más a su lado y se arrepiente de no haberse dado cuenta antes y evitar todo el dolor que les causó. Sule deja todo por la felicidad de sus hijos.

Finalmente, la pequeña Turna se recupera y vuelve a estar feliz con su familia y disfrutar de la vida. ¡Sule demuestra que es una gran madre!

