Natalia Oreiro abrió la segunda noche de Batallas, una nueva etapa de LA VOZ URUGUAY, presentando a Ruben Rada, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Agustín Casanova. Ellos serán los encargados de seleccionar, guiar y entrenar a los participantes hasta encontrar la mejor voz del país en la competencia de talento vocal más pura, ya que deja de lado la apariencia de los participantes para centrarse en lo que realmente importa: encontrar la nueva gran voz que surgirá al finalizar el reality.

En esta etapa, cada coach agrupa a los integrantes de sus equipos en duplas. Sobre el ring de la Batalla, esos participantes interpretan juntos, a dúo, la misma canción. Finalizada la actuación de la dupla, su coach elige solamente a uno de sus participantes para avanzar a la siguiente etapa.

El participante que no resulte elegido por su coach debe abandonar la competencia, pero... ¡atención!: los otros tres coaches tienen la opción de realizar un ROBO; es decir, tienen la oportunidad de salvar e incorporar a sus Teams al concursante eliminado.

En este programa, tuvimos 3 batallas en el escenario de LA VOZ URUGUAY: John Vernazza vs. Carolina Favier, Federico Garat vs. Martina Bagnato y Brian Hernández vs. Natalia Rodríguez Tort.

Los participantes fueron acompañados en vivo por una banda espectacular, formada por Matías Rada en guitarra, Xavier Pereira en el bajo, José Redondo en el teclado y Emiliano Pérez en la batería.

