¡Comenzaron las Batallas de LA VOZ KIDS en la pantalla del 10!

Noelia Etcheverry y Rafael Cotelo abrieron la primera noche de Batallas, una nueva etapa de LA VOZ KIDS, presentando a Ruben y Julieta Rada , Valeria Lynch, Alex Ubago y Agustín Casanova, los coaches encargados de seleccionar, guiar y entrenar a los participantes hasta encontrar la mejor voz del país de entre 6 y 15 años.

En esta etapa, cada coach agrupa a los integrantes de sus equipos en tríos. Sobre el ring de la Batalla, esos participantes interpretan juntos la misma canción.

Finalizada la actuación su coach elige solamente a uno de sus participantes para avanzar a la siguiente etapa, el participante que no resulte elegido por su coach debe abandonar la competencia.

En este programa, tuvimos 10 batallas en el escenario de LA VOZ KIDS: Jalil vs. Trianna vs. Catalina, María Pía vs. Celeste vs. Diana, Juliana vs. Martina vs. Sofía, Julieta vs. Sol vs. Rodrigo, Saidys vs. Sofía vs. Agustina, Kihara vs. Clara vs. Zoe, Aldana vs. Mauricio vs. Axel, Taiz vs. Thiago vs. Ariana, Agustina vs. Ignacio vs. Fiorella y Josefina vs. Valentino vs. Ambar.

En total 10 de ellos lograron pasar a la próxima etapa para representar a sus Teams.

¿Qué te pareció la primera Batalla de LA VOZ KIDS? ¿Ya tenés un participante favorito? Dejá tu opinión en los comentarios.