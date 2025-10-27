¡Valentina es la ganadora de LA VOZ KIDS!

En la gran final de la versión uruguaya del show de canto más importante del mundo, la audiencia del programa decidió, por medio de su voto por mensaje de texto, que Valentina Sosa se quedara con el gran premio.

En la gala final, que se pudo disfrutar en vivo y en directo en la pantalla de Canal 10, se presentaron los 03 finalistas de la competencia: Valentina Sosa, Juana Astol y Santino Sosa.

LA VOZ KIDS contó con la conducción de Noelia Etcheverry y Daniel K, y con un gran equipo de coaches compuesto por cuatro figuras de primer nivel: Ruben Rada, Luana Persíncula y Agustín Casanova.

