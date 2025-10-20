Noelia Etcheverry y Daniel K abrieron la SEMIFINAL presentando a los coaches: Ruben Rada, Agustín Casanova y Luana Persíncula. Ellos serán los encargados de seleccionar, guiar y entrenar a los participantes hasta encontrar la mejor voz del país.

Esta esta semifinal se presentaron 9 participantes en el escenario de LA VOZ URUGUAY, tres del Team Luana: Milagros Muscarelli, Isabella De Lisa y Juana Astol , tres del Agus Team: Martina Susena, Alexandro Facal y Valentina Sosa y tres del Team Rada: Emiliano Vignone, Santino Sosa y Micaela De León. Todos deslumbraron en el escenario y quedaron definidos los últimos tres FINALISTAS de la competencia.

