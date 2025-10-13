¡Entramos en instancias decisivas en LA VOZ KIDS, llegamos a la última noche de KNOCKOUTS!

Noelia Etcheverry y Daniel K abrieron la última noche de KNOCKOUTS presentando a los coaches: Ruben Rada, Agustín Casanova y Luana Persíncula. Ellos serán los encargados de seleccionar, guiar y entrenar a los participantes hasta encontrar la mejor voz del país.

Los participantes que superaron las Batallas de la competencia más importante de la televisión uruguaya, ahora entrarán en una nueva etapa: los KNOCKOUTS.

Durante esta etapa, en cada programa se presentarán 3 integrantes de cada Team. Al finalizar las 3 presentaciones de un mismo Team, el coach será encargado de elegir a un participante para continuar a la siguiente ronda, mientras que los dos que no sean elegidos se despedirán de la competencia.

¿Qué te pareció la última noche de KNOCKOUTS? ¿Ya tenés un participante favorito? Dejá tu opinión en los comentarios.