En una noche mágica Noelia Etcheverry y Daniel K presentaron a los coaches: Ruben Rada, Agustín Casanova y Luana Persíncula. Ellos serán los encargados de seleccionar, guiar y entrenar a los participantes hasta encontrar la mejor voz del país.

En el noveno programa de Audiciones a Ciegas se presentaron 06 participantes en el escenario de LA VOZ KIDS, Agustina Martínez, Lautaro Romero, Julieta Gómez, Renata Castillo, Bastian Rodríguez y Emily García. ¡Solo 4 de ellos consiguieron pasar a la siguiente ronda!

