El usuario podrá disfrutar de todos los beneficios de un usuario registrado y además de la señal en vivo del Canal 10 y el contenido VIP -salvo a aquellos contenidos a los que Canal 10 no posea el derecho de transmisión vía web-.

El pago para acceder a los contenidos en esta modalidad se realizará mediante el envío de mensaje de texto con la palabra DIEZ al 4720. El precio de este servicio será de $ 10 iva inc. (pesos uruguayos diez, iva incluido) por día.

Los mensajes de respuesta, información y publicidad sobre la Promoción forman parte del presente servicio, por lo que el envío de un mensaje de texto al 4720, implican la autorización expresa del usuario al recibo de mensajes de texto concernientes al servicio en su terminal móvil, y el consentimiento expreso de la inclusión de sus datos personales en una Base de Datos con la finalidad de cumplir el presente servicio, propiedad de Promobile Ltda.

USUARIOS ANTEL:

El enviar la palabra DIEZ al 4720 desde un teléfono ANTEL, dicha operadora le pide un opt in. Esto significa que una vez enviado DIEZ, la respuesta es: Servicio de suscripción. Recibirás contenido diario y podrás acceder al vivo de Canal 10 . Costo $ 10 iva inc por SMS recibido. Deseas continuar ? Envía OK

Si el usuario envía OK, es cuando esta correctamente dado de alta al servicio, y se le enviará el código de suscripción. Si no lo envía, la suscripción nunca llega a darse de alta.