Se trata del último fenómeno internacional, tanto en su país de origen -Turquía- como a nivel internacional, en países como Argentina, México, España, Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Costa Rica y El Salvador, entre otros.

PROMO_TRAICIONADA_MISTERIO DEVELADO_Prox_Lunes





LA HISTORIA:

Cuando Asya conoció a Volkan, estaba sola en su propio mundo. Sus padres fallecieron cuando ella era muy joven. Aunque le dejaron una herencia considerable, Asya no tenía familia que pudiera llamar suya. Se establecieron en la ciudad natal de Volkan: una pequeña ciudad cerca de Estambul. La familia de Volkan se convirtió en la de ella y sus amigos se convirtieron en sus amigos. Sobre esta base, construyeron un matrimonio feliz y criaron a su hijo, Ali.



Años más tarde, la práctica médica de Asya prosperaba y el negocio de la construcción de Volkan parecía crecer. La vida no podía ser mejor, hasta que Asya encontró un largo cabello rubio en la bufanda de Volkan. Ella descubre que tiene una aventura con una joven, Derin. Peor aún, descubre que todos sus amigos y las personas que la rodean sabían de esta relación, pero nadie se lo dijo nunca.



Volkan, por otro lado, tiene sentimientos complicados. Siente que ama tanto a Asya como a Derin. Ve a Asya como su familia, Derin como su amor. No tiene intención de renunciar a su familia, pero tampoco tiene el coraje de romper con Derin.



Asya se da cuenta de que ha estado viviendo en una red de mentiras. Cuando los detalles detrás de la traición salen a la superficie, todo comienza a ponerse en movimiento...

En esta historia, Asya se niega a ser víctima de su vida y se dedica a vengarse de su marido y de todos los que la traicionaron.

¿Prontos para vivir esta gran historia? Dejá tu opinión en los comentarios.