Los participantes continúan con los ensayos de la comparsa que deberán presentar como parte de la Prueba por el Presupuesto. Al cierre de la noche, la líder Jazmín tuvo que tomar una decisión y eligió salvar a Tai de la placa. Así, Bruno, Gustavo, Melanie y Laura continúan nominados y quedan a la espera de la decisión del público.





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