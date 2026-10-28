La casa vivió una nueva Gala de Nominación, en la que se confirmó que Laura fue quien realizó la Nominación Espontánea. Finalmente, Bruno, Melanie, Gustavo, Laura y Tai quedaron en placa. Ahora, la líder Jazmín deberá tomar una decisión clave en el próximo programa y salvar a uno de ellos.

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