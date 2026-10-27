Tras su eliminación, Catán debutó en el estudio en vivo y se convirtió en el protagonista de la noche. Allí, cuestionó algunas de las críticas recibidas y se enfrentó al panel. Mientras tanto, en la casa se disputó la etapa final de la Prueba del Líder y, finalmente, Jazmín se consagró como la nueva líder de la semana.

¿Qué te pareció GRAN HERMANO URUGUAY? Dejá tu opinión en los comentarios.