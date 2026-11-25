La casa vivió una nueva Gala de Nominación y Gustavo, Acevedo, Matías y Facundo quedaron en placa. Ninguno podrá ser salvado, ya que la Líder de la semana ya no cuenta con ese beneficio. Dos de ellos serán los próximos eliminados de la penúltima Placa Negativa.

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