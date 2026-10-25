La placa de nominados comenzó a definirse y Esteban fue salvado al ser quien acumuló el menor porcentaje de votos negativos. Así, Catán y Facundo quedaron enfrentados en el versus, y el público decidirá mañana quién será el próximo eliminado. Por otro lado, los participantes descubrieron que no lograron superar la Prueba por el Presupuesto. Como consecuencia de la advertencia de Gran Hermano de la semana pasada, esta vez deberán afrontar la compra semanal con solo el 30% del presupuesto.

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