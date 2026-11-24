Melanie visitó el estudio de Gran Hermano Uruguay y se reencontró con sus excompañeros. Mientras tanto, Tai, Mati y Facu disputaron la final de la Prueba del Líder, y Tai se consagró por primera vez como Líder de la semana. Además, El Colo les comunicó dos cambios importantes en el juego: la Nominación Espontánea ya no está habilitada y el Líder dejó de contar con el poder de salvación.

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