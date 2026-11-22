Comenzó la semana de Doble Eliminación y Jazmín se convirtió en la primera eliminada, al recibir más del 50% de los votos negativos del público. La definición continuará al día siguiente, cuando se conozca quién será la segunda eliminada: Melanie o Tai, según la votación del público.

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