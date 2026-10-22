La casa vivió una nueva Gala de Salvación y el Líder decidió salvar a Laura de la placa. Así, Facundo, Catán y Esteban quedaron nominados, conformando la primera placa integrada exclusivamente por hombres de toda la temporada. Ahora, la decisión está en manos del público, que deberá elegir quién será el próximo participante en abandonar la casa.

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