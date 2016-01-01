La primera decisión de la casa ya está tomada. Los participantes votaron y Melanie fue salvada de la Placa de Aspirantes, asegurando su lugar en el juego. Pero la decisión final quedó en manos del público. Al cierre de la Gala, se conoció el primer veredicto de Gran Hermano Uruguay: Tatiana se convirtió en la primera Aspirante eliminada de la casa. Además, conocimos al primer Líder de la temporada: Fabricio, y Tai sorprendió al realizar la primera Nominación Espontánea de esta edición.

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