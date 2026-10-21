La casa vivió una nueva Gala de Nominación, en la que Catán volvió a sufrir la anulación de los votos de su Nominación Espontánea. Con la placa conformada por Catán, Laura y Facundo, sonó el teléfono amarillo. Como fue atendido por Matías, el Líder de la semana, tuvo que cederle la llamada a otro participante. Finalmente, Esteban atendió y recibió una noticia inesperada: también quedó nominado.

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