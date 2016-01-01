A punto de cumplir sus primeras 24 horas de aislamiento, los participantes de Gran Hermano Uruguay descubren que Laura, Melanie y Tatiana ingresaron a la casa como aspirantes. Ahora saben que deberán enfrentarse a una votación para decidir cuál de ellas tendrá la oportunidad de continuar en el juego. Pero el primer día de convivencia ya dejó los primeros conflictos. Un objeto cotidiano se convirtió en motivo de discusión: hay un solo mate para toda la casa. El reclamo ya llegó a Gran Hermano.

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