Tras su eliminación, Victoria visitó el estudio y habló de todo el teje y maneje que ocurre dentro de la casa de Gran Hermano Uruguay. Mientras tanto, los participantes se enfrentaron a una nueva Prueba del Líder y Mati se consagró como el ganador, asegurándose el liderazgo de la semana.





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