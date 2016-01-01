La casa de Gran Hermano Uruguay abrió sus puertas para recibir a 21 participantes de todo el país. Pero el juego comenzó desde el primer minuto: tres de los ingresos fueron anunciados como aspirantes, y ya forman parte de la primera placa negativa.
Ahora, la casa deberá decidir en una Asamblea a cuál de ellos darle la oportunidad de continuar en el juego.
Entre los dos que permanezcan en placa, será el público quien defina quién se convierte en el primer eliminado de Gran Hermano Uruguay.
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Conductores
Eduardo "Colo" Gianarelli
Comunicador y conductor televisivo. Además, es docente de Matemática y dirige el grupo de parodistas Los Muchachos. Con una sólida trayectoria en televisión y una fuerte conexión con la audiencia, el Colo asumirá la conducción del reality que promete marcar un antes y un después en la industria audiovisual nacional. El rol del conductor en Gran Hermano En este formato, el conductor no es simplemente un presentador. Cumple una función central en la arquitectura del programa y en el desarrollo del juego. Es la voz oficial que comunica las decisiones trascendentales -nominaciones, sanciones, beneficios y eliminaciones- e interpreta el clima emocional que atraviesa la casa. Además, lidera las galas en vivo, conduce los momentos de máxima tensión y expectativa, y modera los distintos debates vinculados al juego. Como voz institucional de Gran Hermano, es el nexo entre la casa y el exterior, y la única figura que interpela directamente a los participantes desde afuera.conocé más