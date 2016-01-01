La casa de Gran Hermano Uruguay abrió sus puertas para recibir a 21 participantes de todo el país. Pero el juego comenzó desde el primer minuto: tres de los ingresos fueron anunciados como aspirantes, y ya forman parte de la primera placa negativa.

Ahora, la casa deberá decidir en una Asamblea a cuál de ellos darle la oportunidad de continuar en el juego.

Entre los dos que permanezcan en placa, será el público quien defina quién se convierte en el primer eliminado de Gran Hermano Uruguay.





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