La casa vivió una nueva Gala de Eliminación y el público tomó su decisión: Victoria abandonó la competencia tras recibir el 80% de los votos. Por su parte, Bruno continúa en juego y prometió enfrentarse a Catán durante el resto de su estadía en la casa.





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