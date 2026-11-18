La casa vivió una nueva Gala de Nominación, esta vez de cara a la primera semana de doble eliminación. Jazmín y Tai llegaron a un acuerdo en torno a la Nominación Espontánea y, finalmente, la placa quedó integrada por las cuatro mujeres que siguen en competencia: Tai, Jazmín, Jéssica y Melanie.

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