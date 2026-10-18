Bruno, Jessica y Victoria vivieron la Cena de Nominados, donde cada uno reafirmó su intención de seguir jugando y continuar en la casa. Al cierre de la noche, descubrimos que Jessica fue la menos votada en la placa negativa y logró salir de placa, asegurando su continuidad en el juego. Así, Bruno y Victoria se enfrentarán en el versus, donde el público decidirá quién se convierte en el próximo eliminado.





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