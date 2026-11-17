Bruno visitó el estudio de Gran Hermano Uruguay y se enfrentó al panel para dar explicaciones sobre su juego. Mientras tanto, Esteban y Matías disputaron en vivo la final de la Prueba del Líder. Esteban se impuso y, por segunda semana consecutiva, se convirtió en el Líder de la semana.

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