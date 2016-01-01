La casa atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. Durante la comunicación en vivo con el Colo, varios participantes dejaron en evidencia los conflictos de convivencia, señalando faltas de respeto y actitudes que consideraron cobardes. Más tarde, en la Gala de Salvación, la líder Melanie decidió sacar a Catán de la placa. Así, Bruno, Jessica y Victoria quedaron nominados de cara a la próxima Gala de Eliminación.





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