La casa vivió una nueva Gala de Nominación, marcada por las advertencias de Gran Hermano sobre posibles conversaciones de complot y votos cantados. Tras el paso de los participantes por el confesionario, las sospechas se confirmaron y gran parte de los votos fueron anulados. Finalmente, Jessica, Catán, Bruno y Victoria quedaron en la nueva placa. Ahora, la Líder Melanie deberá decidir a quién salvar.





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