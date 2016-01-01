Tras su eliminación, Guada visitó el estudio y se enfrentó al panel para dar explicaciones sobre su juego. Mientras tanto, Tai atendió el teléfono y tomó una decisión que afecta directamente a Laura: le quitó la posibilidad de participar en la Prueba del Líder. Además, la tensión entre Gustavo y Facundo continúa creciendo. La situación llegó al confesionario, donde Gustavo denunció malos tratos.

¿Qué te pareció GRAN HERMANO URUGUAY? Dejá tu opinión en los comentarios.