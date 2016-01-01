La casa vivió una nueva Gala de Eliminación y, finalmente, Guada se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay, dejando a Acevedo continuar con su juego. Por otro lado, Catán ideó un Plan Maestro para lograr realizar la Nominación Espontánea, pero al parecer, su estrategia no tuvo el resultado esperado.

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