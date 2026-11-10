Agustina visitó el estudio de Gran Hermano Uruguay y se enfrentó al panel para dar explicaciones sobre su juego. Mientras tanto, en la casa se definió al nuevo Líder de la semana: Esteban se impuso en la etapa final y consiguió el liderazgo. Sobre el final de la noche, Matías atendió el teléfono y recibió una información clave: la Nominación Espontánea estaba habilitada. El beneficio de conocer esta novedad fue otorgado a Tai.







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