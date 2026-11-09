La casa vivió una nueva Gala de Eliminación y el público decidió que Agustina se convirtiera en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay, con más del 80% de los votos. Tai, en cambio, continúa en el juego, para sorpresa de gran parte de sus compañeros.







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