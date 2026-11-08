La casa vivió un nuevo domingo de salvación, en el que el participante con menos votos negativos abandonaba la Placa. Esta vez fue el turno de Acevedo, por lo que el versus quedó definido para el día siguiente entre Tai y Agustina. Además, los participantes descubrieron que, por segunda semana consecutiva, habían superado la Prueba por el Presupuesto y volvieron a conseguir el 100% del presupuesto.





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