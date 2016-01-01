En una nueva Gala de Salvación, la Líder Agustina tomó su decisión y salvó a Gustavo de la placa. Así, Guada y Acevedo quedaron en manos del público, que decidirá quién será el próximo eliminado. Además, el Colo advirtió a Jazmín sobre sus conversaciones demasiado evidentes con la Líder en torno a la decisión que debía tomar.

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