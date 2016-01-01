Los participantes se enfrentaron a una nueva Gala de Nominación, que dejó a Guada, Acevedo y Gustavo en la placa. Ahora, la Líder Agustina deberá tomar una decisión clave y elegir a quién salvar de la placa. Mientras tanto, el amor parece haber llegado a la casa y todos hablan de la noche que Fabricio y Victoria pasaron juntos.

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