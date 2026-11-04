La casa vivió una nueva Gala de Nominación, en la que descubrimos que Jéssica fue quien logró realizar la Nominación Espontánea una vez habilitada. Finalmente, Gustavo, Agustina, Acevedo y Tai quedaron en placa. Ahora, el Líder Fabricio deberá tomar una decisión clave en el próximo programa y salvar a uno de ellos.





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