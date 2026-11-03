Tras su eliminación, Laura visitó el estudio de Gran Hermano Uruguay y se enfrentó al panel. Allí agradeció la experiencia de haber formado parte de la casa más famosa de todas y tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus excompañeros. Al cierre de la noche, Fabricio se consagró como el nuevo Líder de la semana, tras una reñida definición frente a Tai.





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