Después de varios días de ensayo, la comparsa de Gran Hermano Uruguay hizo su debut y, por primera vez en la temporada, los participantes lograron superar la Prueba por el Presupuesto semanal. Al cierre de la noche, descubrimos que Bruno fue el menos votado en la Placa Negativa y logró salir de placa. Así, Gustavo, Melanie y Laura continúan en carrera de cara a la próxima Gala de Eliminación.





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