Cemre se escapa con la ayuda de Eylul para encontrarse con Serkan en una velada romántica, que no tiene el final esperado ya que debe ser hospitalizado.

Kader, tras haber sido acusada de robo, regresa a la mansión acompañada por la policía con el fin de probar su inocencia, ante esta situación y viéndose acorralada Zehra decide inculpar a la mucama escondiendo el dinero bajo su cama y delatándola con policía, los que al encontrarlo deben llevarla detenida.

Por no haber guardado silencio y haberle dado aviso a la policía, Meral culpa a Kader de toda la situación, esto sumado al enojo por no haberla defendido ante su abuelo cuando la acusaron del robo y haber guardado silencio, hace que Kader termine con una gran desilusión y no solo no la considere más una hermana, tampoco una amiga, y ya no significa nada para ella.

