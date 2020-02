Burcu recibe la llamada de Sureya sin recordar nada de la noche anterior, le pregunta si hizo algún escándalo porque Osman está extraño y distante, Faruk al saber que Sureya los invitó a cenar trata de hacerle cambiar de idea, aún tiene en la mente las palabras de Burcu.

Adem se recupera en el hospital, recibe la visita de Can el que lo incita a no bajar la guardia en su lucha contra los Boran, también es visitado por su psicóloga, la que lo hace ver todo lo que ganó y no veía, el saber que era aceptado por su padre.

Dilara, llena de ira, increpa a Faruk por saber todo el tiempo que Adem era amado por su padre y haber guardado el secreto, sin entender porqué lo ocultó, algo que casi le cuesta la vida a Adem, sin quererlo Faruk da a entender que Sureya estaba al tanto de todo,

Ahora, es el turno de Sureya de escuchar los descargos de Dilara, la que le dice que Adem en verdad tuvo la intención de suicidarse, y le reclama por no haberle avisado y haber permitido que mantuvieran la carta en secreto, la felicita por ser una "Boran" porque prefirió traicionarla a contrariar la voluntad de Esma.

