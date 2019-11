Nisan y Doruk extrañan mucho a su abuelo y logran volver a verlo en la casa de Arif. Bahar está muy desilusionada con todos por haberle ocultado la verdad sobre Sirin.

La esposa de Sarp está preocupada, no quiere que su esposo descubra la verdad sobre su pasado y está haciendo hasta lo imposible para que no suceda. Hay información oculta que no logran entender.

Mirá el capítulo completo y dejá tu opinión en los comentarios.